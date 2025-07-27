Украинский голкипер продолжает феерить в Европе – взял пенальти и спас от поражения (ВИДЕО)
Максим Ковалев снова стал одним из лучших в составе Спартака из Варны. Смотрите сейвы нашего земляка на "Футбол 24".
Болгария, Первая лига, 2-й тур
ЦСКА София – Спартак – 1:1
Голы: Скарсем, 7 – Ксанде, 47
Нереализованный пенальти: Питтас, 21 (ЦСКА София)
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Во 2-м туре чемпионата Болгарии софийский ЦСКА на своем поле расписал боевую ничью со Спартаком из Варны. Хозяева вышли вперед уже на старте встречи, а в середине тайма заработали право на пенальти. Удвоить перевес столичной команде помешал украинский голкипер Спартака Максим Ковалев. 25-летний вратарь угадал направление полета мяча и вытащил сферу из правого нижнего угла.
После перерыва гости смогли отыграться, а Ковалев своими уверенными действиями буквально спас ничью для Спартака. В результате, команда с 2 очками идет в турнирной таблице на пятой строчке.
К слову, по итогам прошлого тура украинец попал в символическую сборную чемпионата Болгарии.
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