По итогам 1-го тура чемпионата Болгарии портал Sofascore включил Максима Ковалева в символическую сборную. Выступление украинца оценили в 8,2 балла – голкипер уверенно провел матч и сохранил свои ворота "сухими".

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Ковалев в матче против Берое совершил 6 сейвов, чем существенно помог своей команде. Матч завершился нулевой ничьей. Напомним, что Ковалев перешел в Спартак из румынского Оцелула на правах свободного агента. До того выступал за украинские команды Победа Днепр, сумскую Викторию, Кристалл и молдавский Зимбру.

Transfermarkt оценивает Ковалева в 250 тысяч евро. Контракт игрока со Спартаком действует до 2026 года.

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