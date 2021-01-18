Экс-голкипер сборной Украины U-19 и испанский клуб разорвали контракт. Лтайф присоединился к Альмерии в сентябре прошлого года, но так и не сыграл ни одного матча.

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Сейчас 20-летний страж ворот находится в Киеве, сообщает Tribuna. Агент ищет ему новый клуб – рассматриваются варианты в Украине и за рубежом. Нынешняя цена Лтайфа по Transfermarkt составляет 100 тысяч евро.

Добавим, что молодой вратарь воспитывался в системах николаевского Торпедо и Олимпика. Лтайф имеет ливанские корни, но родился в Донецке и выступал за юношеские сборные Украины.

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