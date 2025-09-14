Данди Юнайтед и Хиберниан сыграли вничью 3:3 в пятом туре чемпионата Шотландии. Результат и видеообзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Шотландии, 5-й тур

Хиберниан – Данди Юнайтед – 3:3

Голы: Кучеренко, 27 (автогол), Бауи, 51, Макграт, 86 (пен.) – Стивенсон, 15, 47, Сепфорд, 44

Евгений Кучеренко вышел в стартовом составе Данди Юнайтед. Его команда отличилась уже на 15 минуте, а спустя небольшой промежуток времени украинский голкипер допустил ошибку, которая привела к голу в его ворота. Кучеренко неудачно выпрыгнул после подачи углового и мяч прокатился по его предплечью, и залетел в сетку. В итоге матч завершился со счетом 3:3.

К слову, Кучеренко присоединился к шотландскому клубу летом 2025 года. Он успел сыграть за Данди в девяти матчах. В трех играх Евгению удалось сохранить свои ворота "сухими".