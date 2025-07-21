Голкипер Карпат Яков Кинарейкин сделал уверенный шаг вперед в своей карьере.

Голкипер Яков Кинарейкин покидает львовские Карпаты и переходит в Вильяреал – соглашение с испанским клубом уже подтверждено пресс-службой львовян.

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Контракт украинца с "желтой субмариной" будет действовать в течение пяти лет. В этом сезоне Яков будет играть за Вильяреал Б под руководством Дэвида Альбельды.

21-летний вратарь присоединился к Карпатам лишь прошлым летом, а в сезоне 2024/25 успел провести 13 матчей, в пяти из которых оставил свои ворота "сухими".

В прошлом сезоне Вильяреал завершил чемпионат Испании на пятой позиции и пробился в ЛЧ благодаря дополнительному месту.

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