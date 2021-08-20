Голкипер Наполи Никита Контини-Барановский стал игроком Кротоне, сообщает официальный сайт "пифагорейцев".

Наполи усилился экс-защитником Ромы Жезусом

Клуб Серии В объявил о годичной аренде этнического украинца.

Напомним, Контини-Барановский имеет украинские корни: его мать – украинка, отец – итальянец, а сам Никита родился в 1996 году в Черкассах. Он является воспитанником Наполи, однако за первую команду неаполитанцев не провёл ни одного матча, постоянно скитаясь по орендах в клубах низших лиг (СПАЛ, Каррарезе, Таранто, Понтедера, Сиена и Виртус Энтелла).

К слову, контракт Никиты с Наполи действует до 30 июня 2024 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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