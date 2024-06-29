Ворскла на официальном сайте сообщила, что клуб продлил контракт с Павлом Исенко. Отмечается, что голкипер проведет в составе полтавчан как минимум еще год.

Украинский голкипер, которого сватали в соперники Лунину, будет выступать в Первой лиге

Интересно, что Исенко сватали в Ла Лигу – украинца якобы хотел подписать испанский клуб. В то же время Игорь Бурбас уверял, что Павел точно покинет Ворсклу и станет игроком Металлиста 1925, который опустился в Первую лигу.

Напомним, в прошлом сезоне Павел провел за Ворсклу 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 51 гол (еще в 9 поединках отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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