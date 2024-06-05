Вратарь Ворсклы Павел Исенко не сумел договориться с полтавчанами о продлении контракта.

Голкипер Ворсклы Павел Исенко продолжит карьеру в Металлисте 1925, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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20-летний вратарь покинет полтавчан в статусе свободного агента. "Зелено-белые" пытались продолжить сотрудничество со своим лидером, однако не смогли прийти к согласию из-за размера клаусулы в будущем соглашении.

Отмечается, что несмотря на уход Исенко свободным агентом, полтавчане все равно получат за него деньги как за своего воспитанника. Ориентировочная сумма компенсации около 500 тысяч евро. Ранее Исенко хотел неназванный клуб Ла Лиги.

Напомним, в прошлом сезоне Павел провел за Ворсклу 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 51 гол (еще в 9 поединках отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

К слову, по итогам сезона Ворскла финишировала девятой, а Металлист 1925 стал последним и следующий чемпионат начнет в Первой лиге.

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