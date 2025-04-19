"Сегодня ФК Тростянец вышел на матч в футболках, ставших олицетворением жесткого теракта, состоявшегося в городе Сумы! 13 апреля 2025 года Россия нанесла жестокий удар по мирному населению Сумщины. Это преступление, унесшее жизни 35 мирных людей, мы расцениваем как очередной акт терроризма со стороны государства-агрессора.

"Это пропаганда гимна": известный журналист разнес Шовковского и Шищенко за общение на русском языке

В связи с этим ФК Тростянец выражает свою поддержку всем пострадавшим и чествование памяти погибших. Игроки ФК Тростянец вышли сегодня на игру в футболках с надписью "Russia is a terrorist state". Этим жестом мы стремимся привлечь внимание футбольного сообщества Украины и мира к трагедии, которая произошла, и подчеркнуть: Россия – государство-террорист, и ее действия не могут оставаться безнаказанными. Вечная память погибшим!" – говорится в сообщении ФК Тростянец.

Напомним, утром 13 апреля российская армия нанесла ракетный удар по центру города Сумы. В результате этого погибли 35 человек, еще 117 получили ранения.

Первая лига: Металлист 1925 проиграл Эпицентру, сенсация Кубка Украины отобрала очки у претендента на выход в УПЛ