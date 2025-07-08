Минай еще в сезоне 2023/24 выступал в украинской Премьер-лиге. В прошлой кампании закарпатская команда заняла 12 место в Первой лиге группы выбывания.

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Как сообщает телеграм-канал "Камон, Плей", Минаю не удалось исправить проблемы, поэтому клуб находится под угрозой исчезновения. Этой ситуацией хочет воспользоваться Ужгород, который не против поглотить команду и выступать в Первой лиге под своим названием.

Стоит заметить, что Ужгород будет выступать во Второй лиге группе А.

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