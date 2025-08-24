Болгария, Вторая лига

Фратия – Своге – 2:1

Голы: Маринов, 19, Брикнер, 50 – Гелин, 34

Экс-игрок Руха забил в европейском чемпионате – его команда идет на первом месте (ВИДЕО)

Фратия очень уверенно стартовала в чемпионате Болгарии, выиграв все пять матчей. Против Своге победу принес Брикнер, который оформил победный гол на 50 минуте.

Стоит заметить, что украинский полузащитник забивает во второй встрече подряд за Фратию, а перед тем еще и отдал голевой пас. Он отмечался также в игре против Марека. К слову, Брикнер – не единственный украинец в команде. В составе Фратии находится голкипер Геннадий Ганев, но он наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Иван Брикнер выступал ранее за Сумы, донецкий Олимпик, Рух, Львов, Альянс, а также поиграл в Казахстане и Польше, прежде чем оказаться в Болгарии.