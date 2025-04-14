Украинский вингер Сандерленда Тимур Тутеров отметился результативным действием в составе молодежной команды. 19-летний полузащитник пропустил значительную часть сезона из-за травмы, однако после возвращения сразу же напомнил о себе.

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В матче молодежного первенства против Астон Виллы украинец вышел на второй тайм и отдал ассист на второй гол Сандерленда. Я следствие, "черные коты" спасли ничью со "львами" и подтвердили свое место в плей-офф АПЛ-2.

Напомним, Тутеров перешел Сандерленд из Колоса в апреле 2023 года. В текущем сезоне провел за команду 11 матчей, в которых совершил 7 результативных действий (забил 5 голов и отдал 2 ассиста).