"Полгода не получал зарплату от Шахр Ходру, после чего решил судиться с ними. Сначала пытался делать это через турецкого адвоката. Но дело длительное время стояло на месте, хоть юрист мне и заявлял о том, что процесс запущен. Я ждал-ждал, но потом мое терпение лопнуло и я решил сам заняться этим вопросом. Думаю, если бы этого не сделал, то до сих пор сидел бы "в режиме ожидания".

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К счастью, когда я прилетал в Иран, то познакомился с одним парнем, который, как оказалось, работает в ФИФА. Когда мы с ним сидели в ожидании получения визы в аэропорту, то были единственными иностранцами в этой очереди. Там не было Wi-Fi, поэтому было очень скучно, и, услышав немецкую речь от этого парня, я решил пообщаться и узнать, откуда он. Как оказалось, он прилетел из Швейцарии вместе со своей девушкой к ее родственникам. Мы приятно пообщались и обменялись контактами в Instagram.

Так вот, когда мое дело с турецким адвокатом не пошло, я вспомнил об этом парне и обратился к нему за помощью. Он подсказал, куда написать и что сделать. Чтобы подать заявление, как оказалось, не нужен никакой адвокат. Мой, кстати, ничего не подавал и мое дело даже не было зарегистрировано... Таким образом, я взялся за дело сам. Мне позвонили из ФИФА буквально на следующий день, рассказали, на какую почту отправлять документы (договор и т.д.) и чаты (т.е. то, что иранцы отвечали на мои запросы и как ведут себя со мной). Я все сделал согласно инструкциям и самостоятельно подал дело на рассмотрение.

Через месяц состоялся первый этап рассмотрения моего дела. ФИФА прислала ответ, что они сделали запрос в клуб, чтобы услышать их позицию. Скажем так, получить контрответ. У Шахр Ходру было 20 дней, чтобы найти аргументы в свою пользу. Они все запросы просто проигнорировали. Уже в декабре я получил окончательное решение ФИФА, согласно которому я полностью прав и должен получить свои деньги. Шахр Ходру дали 45 дней, чтобы вернуть мне деньги за 2,5 года контракта.

Если по истечении этого времени сумма оплачена не будет, то они получат трансферный бан от ФИФА – в течение трех трансферных окон (начиная с лета) им будет запрещено проводить любые трансферы, покупать и продавать как иностранцев, так и местных игроков. Если же и трансферный запрет не сработает, то после этих трех трансферных окон ФИФА будет действовать более строго: отдаст дело в дисциплинарный комитет. Клуб может ожидать лишение лицензии. Сейчас сижу в ожидании этих выплат, хотя чувствую: ждать мне долго.

Мое будущее? Пока мое дело рассматривалось ФИФА, полгода не мог подписывать контракты с любыми клубами. Что будет дальше, пока не знаю. Время покажет, мнения разные есть. Также пошел учиться в Венский университет, чтобы и скучно не было, и чтобы без дела не сидеть... Сейчас активно занимаюсь образованием", – сказал Славов в комментарии Footboom.

К слову, Мирослав перебрался в Шахр Худру зимой 2020-го, но уже летом прекратил сотрудничество. Ранее выступал за европейские середняки, а в Украине известен игрой за донецкий Металлург.

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