На войне против российских оккупантов погиб воспитанник криворожского футбола Владислав Хаткевич, сообщает официальный сайт Кривбасса.

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24-летний игрок выступал за разные возрастные группы Академии Горняка, а затем за местные команды на любительском уровне.

После полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ на защиту нашей Родины. Принял последний бой на Харьковском направлении.

Напомним, нынешний Кривбасс, который по итогам сезона впервые в истории завоевал бронзу УПЛ, был восстановлен именно на базе Горняка.

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