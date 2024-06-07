Украинский футболист погиб на войне с Россией
Очередная невосполнимая потеря постигла футбольное сообщество.
На войне против российских оккупантов погиб воспитанник криворожского футбола Владислав Хаткевич, сообщает официальный сайт Кривбасса.
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24-летний игрок выступал за разные возрастные группы Академии Горняка, а затем за местные команды на любительском уровне.
После полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ на защиту нашей Родины. Принял последний бой на Харьковском направлении.
Напомним, нынешний Кривбасс, который по итогам сезона впервые в истории завоевал бронзу УПЛ, был восстановлен именно на базе Горняка.
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