15-летний уроженец Черновцов может повторить путь Лео Месси или Ламина Ямаля, но в Барселоне предостерегают от громких сравнений.

Невысокий, левша, техничный и результативный. Может играть на позиции правого вингера и “фальшивой девятки”. Иностранец из Ла Масии. Вы подумали о Месси или Ламине? Это могли быть они, но нет. Речь идет об украинце Артеме Рыбаке – одном из открытий клубного Мундиаля U-18.

Наш суперталант, который до полномасштабного вторжения учился в академии Шахтера, а сейчас вызывается в сборную Украины U-16, принес каталонцам титул. Артем, после выхода на замену, забил красивый победный гол в ворота аргентинского Расинга. Впрочем, это не весь его задел на турнире. В матче группового этапа против Ривера (1:1) украинец выполнил ассист.

Немало похожих мячей Рыбак наколотил в Infantil А и Cadete B, однако на ЧМ он был одним из самых молодых игроков "блаугранас" вместе с Горкой Буилем и Уго Гарсесом. В прошлом сезоне считался лидером команды Cadete B (U-15) под руководством Давида Санчеса, который прекрасно раскрывает молодежь. Эффектный хет-трик Рыбака в стиле Лео против Химнастика стал едва ли не самым ярким хайлайтом сезона.

Прогресс украинца не обошли вниманием. Предсезонную подготовку Артем начал в Juvenil B (U-18), перепрыгнув ступень U-16 (Cadete A). К слову, после того, как будут сформированы составы Вагса Atletic и Juvenil A, Рыбак может остаться в команде новоиспеченных чемпионов мира Сеска Боша, или же вернуться в Cadete B. Последний вариант кажется маловероятным, ведь он качественно отличается среди сверстников.

Его называют одним из самых креативных игроков академии. Среди главных достоинств: дриблинг, ассоциативность, преданность комбинационному стилю. Украинец почти никогда не танцует с мячом без практической пользы. Цирковые обыгрыши – это не про него. Артем "запрограммирован" на продвижение мяча к чужим воротам.

В раздевалке Cadete B им восхищаются. Рыбак может казаться застенчивым и холодным парнем, но за этой сдержанностью скрывается чрезвычайно конкурентный футболист, который мечтает выступать в Барсе. И небезосновательно. Журналист радиостанции Cadena SER Сантьяго Овалье в комментарии "Футбол 24" оценил возможности юного кантерано.

Рыбак – один из самых перспективных игроков своего поколения. Это очень техничный футболист. Благодаря большому таланту он играет со старшими ребятами. В Барселоне мы называем таких юношей "проектом первой команды". То есть, он призван дебютировать за Барсу.

Барселона U-15 весной этого года выиграла престижный турнир Alwahda International Youth Football, победив в серии пенальти бельгийский Андерлехт. Каталонцы забили 38 голов в шести матчах, а лучшим бомбардиром соревнований стал наш Рыбак, отличившись 7-ю мячами.

В Каталонии предостерегают от сравнений с Месси. "Это может быть опасно. Лео – уникальный, – отмечает один из ведущих обозревателей Ла Масии Хауме Марсет. – Артем очень хорошо завершает атаки, и в его случае приходится говорить о гибридной роли. Обычно играет "фальшивую девятку", нередко – правого полузащитника или вингера. В формации 4-2-3-1 он располагается на позиции "десятки", но в более академичной системе его функции – размыты.

Однако, Рыбак демонстрирует высокую результативность на всех трех упомянутых позициях (в предыдущих сезонах забивал более 10 мячей). Отличается изящной техникой, вертикальностью и чувством игры. Артем чрезвычайно изобретателен и решителен. Его профиль "невысокого" левоногого игрока придает ему особую ауру. В клубе также очень довольны его конкурентностью и работоспособностью. Думаю, он принесет нам много радости в будущем. Но пока рано говорить о первой команде. Нужно двигаться шаг за шагом".

