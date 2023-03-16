"Украинский футбол аннексирован людьми, которые издеваются и убивают его": Левченко разнес руководство УАФ
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко критически оценил работу главного футбольного органа страны.
"8 лет украинский футбол аннексирован и узурпирован людьми, которые паразитируют, издеваются и убивают его.
Украина еще может принять ЧМ-2030 – официальное заявление Испании после включения в заявку Марокко
Если не сейчас, то когда еще надо менять всю эту структуру? УАФ должна быть полностью прозрачной, открытой и независимой огранизацией", – написал Левченко на своей странице в социальной сети Твиттер.
Напомним, коррупционные скандалы, связанные с президентом УАФ Андреем Павелко, заставили футбольные федерации Испании и Португалии заменить Украину на Марокко в заявке на проведение ЧМ-2030, а национальная сборная накануне старта отбора к Евро-2024 остается без главного тренера (на матч с Англией "сине-желтых" выведет наставник молодежки Руслан Ротань).
Україна не їде на Євро, а серед U-17 попахує зірковою хворобою – хто зіпсував команду Мороза?