"8 лет украинский футбол аннексирован и узурпирован людьми, которые паразитируют, издеваются и убивают его.

Украина еще может принять ЧМ-2030 – официальное заявление Испании после включения в заявку Марокко

Если не сейчас, то когда еще надо менять всю эту структуру? УАФ должна быть полностью прозрачной, открытой и независимой огранизацией", – написал Левченко на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, коррупционные скандалы, связанные с президентом УАФ Андреем Павелко, заставили футбольные федерации Испании и Португалии заменить Украину на Марокко в заявке на проведение ЧМ-2030, а национальная сборная накануне старта отбора к Евро-2024 остается без главного тренера (на матч с Англией "сине-желтых" выведет наставник молодежки Руслан Ротань).

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