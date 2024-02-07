Форвард Шахтера Богдан Вьюнник отказался тренироваться с Шахтером и хочет расторгнуть контракт, сообщает FootBoom.

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По информации источника, 21-летний нападающий мотивирует свое желание переживаниями, связанными с войной в Украине. Сейчас игрок пытается самостоятельно найти клуб. На призывы руководства Шахтера присоединиться к команде, с которой у него действующий контракт, он не реагирует. К слову, Богдан не участвовал ни в одном из пяти контрольных матчей Шахтера и не попал в заявку клуба на Лигу Европы.

Судя по Instagram Вьюнника, он проводит время в Саудовской Аравии. В частности, побывал на матче Аль-Насра, который возглавляет экс-тренер Шахтера Луиш Каштру. Ранее об интересе к игроку заявляла гданьская Лехия (которая даже сделала Шахтеру официальное предложение по аренде), Янг Бойз и СК Днепр-1.

Напомним, Богдан – воспитанник Шахтера, за который и начал профессиональную карьеру в 2018 году. Выступал в аренде за Мариуполь (2021), Цюрих (2022/23) и Грацер (2023). В составе молодежной сборной Украины стал бронзовым призером Евро-2023, и впервые в истории завоевал для Украины право выступать на Олимпиаде.

В текущем сезоне провел за "горняков", контракт с которыми действует до лета 2025 года, 6 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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