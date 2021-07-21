БАТЭ на своем официальном сайте объявил о подписании 28-летнего украинца. Условия контракта не разглашаются.

Дебелко официально покинул солигорский Шахтер Григорчука

Юсов является воспитанником запорожского Металлурга, а в чемпионате Беларуси выступает уже 4 года. Его предыдущим клубом была Ислочь. В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей, отличился 4 голами и 2 ассистами.

Добавим, что БАТЭ является главным конкурентом солигорского Шахтера в борьбе за чемпионство. После 16 туров команда Григорчука опережает борисовцев всего на очко, но имеет два матча в запасе.

"Цікаво, чи багато у нашій команді ганд*нів": Хацкевич і 20 українців ризикують стати заручниками скаженого диктатора