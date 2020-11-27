Грузинское Торпедо не хочет выплачивать украинскому форварду заработанные деньги. По словам Пономаря, он хотел решить вопрос цивилизованно, но президент клуба Фабио Манини его обманул, хотя иногда стороны вели переговоры даже ночью.

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Недавно Виталий заболел коронавирусом, но даже это не заставило Торпедо рассчитаться с футболистом. Более того, представители клуба не отвечали на звонки Пономаря, который хотел сообщить о своей болезни. Так как украинец до сих пор не получил заработанного, то решил рассказать об этой ситуации в соцсетях.

"Я один из всего клуба не получил своих заработанных денег. Не знаю всей правды и не понимаю такого отношения к себе. Отдайте мне то, что я заработал", – написал Пономарь в Facebook.

Заметим, 30-летний нападающий в свое время находился в системе Шахтера, но за первую команду не играл. Выступал в составе Александрии и Волыни, а в марте подписал контракт с Торпедо, который рассчитан до конца текущего года. За грузинскую команду украинец провел 6 матчей и забил 1 гол.

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