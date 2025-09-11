В своих соцсетях Дайнава объявила о переходе Антона Дудика на правах свободного агента. О деталях соглашения с 20-летним нападающим литовский клуб не сообщил.

Яремчук рискует пропустить стартовый матч Лиги чемпионов – украинец не сыграл ни разу в сезоне

Дудик воспитанник Волыни. Из Украины форвард переехал в Польшу, а затем его заметили скауты Карлайл Юнайтед. В октябре 2024 года клуб отдал его в аренду в Саут Шилдс. Правда, в Карлайл Антон вернулся через два месяца. Летом 2025 года Дудик стал свободным агентом.

Дайнава выступает в литовской А-лиге. Сейчас клуб находится на последнем месте в турнирной таблице с 15 баллами после 27 туров.

Украинский футболист зажигает в Барселоне: забил в финале ЧМ, стал лучшим бомбардиром, считается топ-проектом