Ботошани в своих соцсетях сообщил о подписании 30-летнего нападающего – Николая Ковталюка.

Колос досрочно разорвал контракт с украинским форвардом, который сделал себе имя в Европе

Перебрался он в Румынию на правах свободного агента, а контракт рассчитан на 1 год с возможностью пролонгации еще на сезон. Последним его клубом был Колос, который он покинул в середине июля.

За свою карьеру Ковталюк сменил целый ряд клубов как в Украине, так и за рубежом: Полтава, Арсенал-Киев, Колос, грузинские Колхети, Динамо Тбилиси, Дилу, казахские Акжайык и Шахтер Караганда, южнокорейский Анян и словацкое Михаловце.

Динамо вышло в следующий раунд ЛЧ, во второй раз разгромив Хамрун – Супряга вернулся и исполнил передасист