Форвард Шахтера Богдан Вьюнник, который на правах аренды выступает за Цюрих, снова не ушел с поля без голов.

Товарищеские матчи

Цюрих – Виль – 3:2

Голы: Вьюнник, 51, 56, Маркезано, 83 (пен.) – Лукембила, 12, Штаубли, 60

Нереализованный пенальти: Силвиу (Виль, 9)

Украинский форвард роскошно дебютировал за Цюрих: дважды ассистировал и голом завершил избиение с двузначной цифрой

Цюрих продолжает подготовку к новому сезону. В третьей товарищеской игре команда одолела Виль со счетом 3:2. И снова героем матча стал украинский форвард Богдан Вьюнник.

Чемпион Швейцарии получил пенальти в свои ворота уже на 9-й минуте, однако голкипер сумел спасти. Но через три минуты Виль все-таки забил. Вьюнник впоследствии мог сравнивать, но пробил над перекладиной и на перерыв Цюрих ушел, уступая 0:1.

После отдыха украинец в течение пяти минут оформил дубль, но Цюрих быстро пропустил во второй раз. Судьбу матча решил пенальти, реализованный Маркезано в конце поединка.

К слову, украинец отмечается во втором матче подряд – в поединке против Тальвиля Богдан забил гол и отдал 2 результативных передачи. Его аренда из Шахтера завершается 30 июня.

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