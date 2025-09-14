Израиль, Премьер-лига, 3-й тур

Ирони Тверия – Маккаби Тель-Авив – 1:4

Голы: Беленький, 9 – Шахар, 29, Ехезкел, 36 (п.), Николаеску, 45, Перец, 59 (п.)

Нереализованный пенальти: Николаеску, 45

Украинский нападающий Станислав Беленький открыл счет своим голам за Ирони Тверию в чемпионате Израиля. Команда 27-летнего форварда на своем поле принимала одного из лидеров первенства – Маккаби Тель-Авив.

Беленький уже на старте встречи вывел Ирони вперед: получив передачу со стандарта он опередил сразу двух защитников и сумел пробить мимо голкипера в правый угол. К сожалению, развить успех хозяевам не удалось – еще до перерыва они получили три гола в свои ворота, а после отдыха Перец с пенальти поставил жирную точку в матче.

К слову, этот гол стал для Беленького вторым в сезоне – ранее он отличился в Кубке Тото (третьем по значению турнире израильского футбола).

Напомним, после 3-х туров Ирони в турнирной таблице чемпионата идет на одиннадцатой строчке, имея в своем активе 3 очка.

