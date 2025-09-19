Украинский форвард отметился дублем в Европе – за 33 минуты прибил 28-кратного чемпиона страны (ВИДЕО)
Нападающий Ботошани Николай Ковталюк отметился дублем в ворота Стяуа в 10-м туре чемпионата Румынии.
Чемпионат Румынии, 10-й тур
Ботошани – Стяуа – 3:1
Голы: Димитер, 40, Ковталюк, 68, 90+2 – Бирлиджа, 36
Украинец Николай Ковталюк отметился двумя голами в ворота 28-кратного чемпиона Румынии – Стяуа.
Наш форвард появился на поле на 67-й минуте и уже на 68-й праздновал забитый мяч: Ковталюк во вратарской площадке удачно откликнулся на передачу партнера.
Уже в компенсированное время Николай оформил дубль – на этот раз он эффектно переправил мяч в сетку головой.
В итоге мата – волевая победа Ботошани со счетом 3:1.
