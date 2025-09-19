Чемпионат Румынии, 10-й тур

Ботошани – Стяуа – 3:1

Голы: Димитер, 40, Ковталюк, 68, 90+2 – Бирлиджа, 36

Украинский форвард оформил дебютный гол в европейском первенстве – ВИДЕО

Украинец Николай Ковталюк отметился двумя голами в ворота 28-кратного чемпиона Румынии – Стяуа.

Наш форвард появился на поле на 67-й минуте и уже на 68-й праздновал забитый мяч: Ковталюк во вратарской площадке удачно откликнулся на передачу партнера.

Уже в компенсированное время Николай оформил дубль – на этот раз он эффектно переправил мяч в сетку головой.

В итоге мата – волевая победа Ботошани со счетом 3:1.