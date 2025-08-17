Николай Ковталюк забил свой первый мяч за румынский Ботошани в матче против Клужа.

Чемпионат Румынии, 6-й тур

Клуж – Ботошани – 3:3

Голы: Емельяху, 19, Кордя, 42, Кореница, 79 – Ковталюк, 36, Шута, 54, Майлат, 82

Украинский форвард Николай Ковталюк помог Ботошане спасти ничью против Клужа. 30-летний нападающий несмотря на травму головы остался на поле и сделал счет 1:1 на 36 минуте матча, замкнув прострел партнера. Это первый Ковталюк за румынскую команду после перехода этим летом.

До этого Ковталюк играл за Колос, Ворсклу, но имя себе сделал именно в зарубежных командах, поиграв немало лет в грузинском чемпионате, а также Казахстане.

