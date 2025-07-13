Украинский форвард официально стал игроком Валенсии
13 июля 09:30 - Читати українською
Нападающий Ярослав Бойко сменил команду в Испании.
Украинский форвард Ярослав Бойко стал игроком Валенсии, сообщает пресс-служба Академии "летучих мышей".
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18-летний футболист будет выступать за Juvenil A – команду Валенсии U-19. Детали сделки не разглашаются, однако по данным Transfermarkt, контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
К слову, предыдущим клубом Бойко был местный Бенидорм.
Напомним, в сезоне 2023/24 цвета Валенсии защищал еще один украинский форвард Роман Яремчук.
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