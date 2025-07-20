30-летний украинец ведет переговоры с румынским Ботошани, сообщает ТаТоТаке.

Колос объявил о трансфере звездного легионера, на которого охотилось Динамо

После расторжения контракта с Колосом Ковталюк остался в статусе свободного агента. 30-летний нападающий присоединился к ковалевцам зимой 2025-го в статусе свободного агента, подписав соглашение на один сезон. После смены тренера и неутешительных результатов игрока (1 гол и 1 ассист в 18-ти матчах) стороны решили досрочно прекратить сотрудничество.

Напомним, Ковталюк – воспитанник львовского футбола. Начинал в Карпатах в 2012 году. В Украине успел поиграть за Мариуполь, Полтаву, киевский Арсенал и Ворсклу. Выступал также за словацкий Земплин, грузинские Колхети-1913, Динамо Тбилиси и Дилу, корейский Анян, казахские Акжайык и карагандинский Шахтер.

К слову, Ботошани в чемпионате Румынии прошлого сезона финишировал на 6-й позиции.

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