Еще один результативный украинец – Евгений Филипчук – планирует перебраться в более именитый коллектив.

Украинский форвард Евгений Филипчук, ранее выступавший за Шарлоттенбур U-19, летом может присоединиться к берлинской Виктории, сообщает Legioners.ua.

Степанов официально сменил команду – форвард Байера не будет единственным украинцем в клубе

По информации источника, наставник команды U-18 серьезно рассматривает возможность подписания игрока.

К слову, Филипчук недавно восстановился после травмы бедра, которая оставила его вне поля на три месяца. В текущем сезоне украинец отыграл за Шарлоттенбург 14 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, главная команда Виктории сейчас выступает в Региональной лиге Германии (Северо-Восток) и после 31-го тура идет в турнирной таблице на 16-й строчке (30 очков).

"Бабуся несла піввідра пшениці – сім’ю вислали в Киргизію": з нетрів у збірну СРСР, гостинні Бережани, прізвисько Європа