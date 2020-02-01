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Украинский форвард дебютировал в чемпионате Ирана

21:28 40 Читати українською
Украинский форвард дебютировал в чемпионате Ирана
Мирослав Славов / фото ФК Шахр Ходро

Нападающий Шахр Ходра Мирослав Славов провел свой первый матч в составе нового клуба.

Мирослав Славов появился на поле на 80 минуте, однако не смог отличиться результативными действиями. Отметим, что украинец вышел на замену при счете 2:1, а Шахр Ходро в итоге праздновал победу со счетом 3:1.

Украинский нападающий Славов продолжит карьеру в чемпионате Ирана

"Дебют получился неплохим – команда победила. Правда, к сожалению, я пока отметился лишь красивой прической. Однако я еще набираю форму, как уже говорил, долго был без игровой практики. Надеюсь, голы уже скоро придут", – поделился Славов в комментарии Footboom.

К слову, Славов недавно выступал за латвийскую Ригу, с которой разорвал контракт по взаимному согласию. В чемпионате Украины он защищал цвета донецкого Металлурга в сезоне 2011/12.

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Мир Мирослав Славов Мирослав Славов Иран Иран Украинцы за рубежом
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