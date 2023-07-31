Украинец близок к подписанию контракта с Суонси, утверждает Zorya Londonsk. Местные инсайдеры добавляют, что это будет постоянный переход, а не аренда.

Трубин в списке еще одного гранда, Малиновский на понижение, деньги на Довбика есть: инсайды о трансферах украинцев

2 года назад Кухаревич перешел из Руха в Труа за 300 тысяч евро (данные Transfermarkt). Французский клуб не дал шансов молодому нападающему, постоянно раздавая его в аренды (Левен, Хибернинан). В прошлом розыгрыше чемпионата Шотландии 22-летний украинец отыграл 15 матчей, в которых оформил 5 голов и один ассист.

Добавим, что Суонси выступает на уровне английского Чемпионшипа. Предыдущую кампанию валлийские "лебеди" завершили на десятой строчке, отстав от зоны плей-офф всего на 3 очка.

Ярмарка талантов, или Кого из украинцев продадут после Евро-2023