– Много слухов о том, что вашим подписанием интересуются другие клубы. С последнего – Динамо. Что вы слыхали? Были ли какие-нибудь реальные предложения?

– Достоверную информацию вам предоставить не могу, потому что действительно не знаю. Лично ко мне никто не обращался. Возможно, с клубом кто-то связывался.

Чемпион мира из Шахтерп может стать соперником Трубина в чемпионате Португалии

– В определенный период вашей карьеры к вам был интерес со стороны таких клубов, как Лацио и Селтик. Насколько подлинный и конкретный?

– После того как вместе со сборной U-20 я стал чемпионом мира, обыграв в полуфинале итальянцев со счетом 1:0, получил звонок через агента от представителя Лацио. Состоялась встреча во Львове. Обсудили то, каким может быть контракт. Понимали, что нужно делать все возможное, чтобы договориться о сумме трансфера с ДАК 1904. Как видите, ничего не получилось.

У моего клуба на тот момент был такой спортивный директор, который не мог назвать четкую сумму за мой переход. Каждое утро слышали новую сумму. Время прошло. Я остался там. Лацио – топовый клуб. Там сразу сказали, что больше недели ждать не будут. Варианты у них были. Купили другого игрока, да еще и с европейским паспортом.

– И теперь, если забежать наперед или просто помечтать, то в каком европейском клубе вам хотелось бы попробовать свои силы? По личным ощущениям, какой чемпионат подошел бы больше всего?

– Сейчас я – игрок Кривбасса, все мои мысли связаны только с клубом родного города. Я хочу помочь "красно-белым" поднять планку достижений и оставить свое имя в истории клуба. Если помечтать, мне нравится АПЛ, а также Бундеслига. Поэтому в будущем хотелось бы попробовать свои силы в грандах этих чемпионатов, – заявил Бескоровайный в интервью Sport-express.

Десять украинских талантов, которые удивят мир: шанс Хаби Алонсо, респект Ульфа Кирстена, прототипы Судакова и Довбика