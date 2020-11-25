Полузащитник Николай Мусолитин подписал контракт с гданьской Лехией, которая занимает 4 место в чемпионате Польши.

Соглашение с чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины рассчитанао до 30 июня 2023 года. В составе гданьской команды Мусолитин выступать под 78-м номером, сообщает официальный сайт Лехии.

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21-летний полузащитник, который может сыграть и в обороне, уже прошел медосмотр и подписал контракт. Последним клубом воспитанника Черноморца была латвийская Вальмиера, в составе которой он сыграл 17 поединков и отдал 4 голевые передачи.

Заметим, отец Николая, Владимир Мусолитин, также был футболистом. Выступал за Черноморец и провел 3 матча в сборной Украины (1 гол в ворота Югославии).

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