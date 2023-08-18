Украинский чемпион мира отдал эффектный дебютный ассист в Европе – видео
20:40 - Читати українською
Полузащитник Заглембе Сергей Булеца отметился результативной передачей в матче чемпионата Польши.
Булеца на старте второго тайма помог Заглембе открыть счет в матче 5-го тура польской Экстраклясы против Пущи.
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Сергей сыграл на опережение и был сбит защитником, но успел отдать на нападающего, который реализовал момент.
Добавим, что Булеца до этого сыграл в 3 матчах за Заглембе, однако не отличался результативными действиями. Таким образом, хавбек, права на которого принадлежат Динамо, впервые записал в свой актив результативным действием.
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