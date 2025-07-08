"Журналист Фуад Алекперов сообщил, что Кащук якобы недоволен своим игровым временем и может покинуть Карабах. Из того, что я знаю, Алексей Кащук отрицает все эти слухи.

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Зимой, как я узнал, у него было очень неплохое предложение из испанского Вальядолида, но, внимание, аренда. В Карабахе подумали, что зачем отпускать игрока зимой, чтобы потом возвращать его летом.

Да, последний сезон у Кащука был, возможно, не идеальный – 8+7. Хотя, наверное, и не провал. Просто игрового времени действительно было немного.

Но по состоянию на сейчас никаких предпосылок, никакого основания говорить о том, что он покидает Карабах, на самом деле не существует", – заявил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

К слову, Алексей Кащук является воспитанником донецкого Шахтера, которому он принадлежал до 2024 года. На протяжении своей карьеры вингер также выступал за Сабах и Мариуполь. В 2019 году Алексей стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины.

К слову, Вальядолид по итогам прошлого сезона вылетел из Ла Лиги в Сегунду.

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