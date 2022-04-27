Дмитрий Кривушкин будет работать в Польше, где будет обслуживать матчи тамошнего первенства.

37-летний арбитр после полномасштабного вторжения России в Украину вместе с женой и тремя детьми отправился в Польшу. Оттуда он обратился за помощью к Лучано Лучи и Андрею Павелко, те помогли ему с трудоустройством.

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В марте украинец принял участие в семинаре арбитров польской Экстраклассы. Теперь Кривушкин будет обслуживать поединки третьей и второй польских футбольных лиг, сообщает официальный сайт УАФ .

Недавно украинец работал на поединках низших лиг, а также судил благотворительный матч Лехия – Шахтер , который проходил в Гданьске.

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