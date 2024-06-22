На поединке чемпионата Европы-2024 между сборными Албании и Испании отработает наш соотечественник.

Главным судьей матча Албания – Испания будет швед Гленн Нюберг, а на линиях ему будут помогать Махмуд Бейджи и Андреас Содерквист, сообщает официальный сайт УЕФА.

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А вот четвертым арбитром назначили украинца Николая Балакина. Интересно, что он уже отработал на другом матче Евро-2024: Австрия – Франция.

К слову, матч Албания – Испания запланирован на 24 июня, начало в 22:00. "Фурия Роха" уверенно возглавляет квартет B с 6 очками, а Албания вместе с Хорватией имеют по 1 пункту (3 и 4 места).

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