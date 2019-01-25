Украинский арбитр Беккер перенес инсульт в Греции 3 месяца назад – рефери до сих пор нетранспортабельный

Жуткая история произошла с украинским лайнсменом Сергеем Беккером.

18 ноября 2018 Сергей Беккер в составе украинской судейской бригады получил назначение на матч Лиги наций Греция – Эстония. За день до игры рефери не появился на предматчевой тренировке, после чего его нашли в своем номере с признаками инсульта.

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Украинского арбитра сразу доставили в одну из местных клиник, потом перевели в реабилитационный центр в Афинах, где он находится и сейчас.

К оплате лечения Беккера присоединились УЕФА, Федерация футбола Греции, коллеги и близкие судьи. Сейчас украинский арбитр не может быть перенаправлен на родину по медицинским соображениям. ФФУ взяла на себя организацию транспортировки Беккера, как только это станет возможным.

"На сегодня все счета, которые предоставил госпиталь за лечение Сергея, оплачены. Со своей стороны мы проинформировали врачей, что, как только будет возможность транспортировать Сергея в Украину, Федерация футбола Украины примет на себя соответствующие услуги – или перелет, или, в случае невозможности перелета по медицинским причинам, аренду соответствующего специализированного автомобиля. Также мы понимаем, что Сергею потребуется дальнейшая реабилитация в Украине, и ФФУ готова ее оплатить", – цитирует генерального секретаря ФФУ Юрия Записоцкого официальный сайт Федерации.