Главным арбитром самого статусного матча еврокубков в четверг будет судить украинец Николай Балакин, сообщает официальный сайт УЕФА. Его помощниками будут земляки Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертый арбитр – Ярослав Козик.

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В то же время, видеоассистентами будет дуэт из Польши. Арбитром VAR назначен Петр Ласик, а его ассистентом – Томаш Квятковски. Однако изюминкой среди официальных лиц станет глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, фактически сам себя назначивший инспектором арбитража.

К слову, матч второго тура группового этапа Лиги Европы Марсель-Брайтон состоится 5 октября, начало запланировано в 19:45. В первом туре англичане сенсационно проиграли АЕКу, а французы расписали ничью с Аяксом.

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Также следует отметить, что для главного тренера Брайтона Роберто Де Дзерби это будет вторая встреча с Николаем Балакиным. Этот арбитр фиксировал разгромную победу Шахтера над Львовом в 2021 году, когда итальянец еще возглавлял "горняков".