Защитники Украины находят время еще и морально поддерживать население.

Вот уже вторую неделю наша страна охвачена пламенем войны. В некоторых городах – буквально. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны мужественно защищают нас от захватчиков.

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Наши воины не только умело владеют оружием, но и демонстрируют примеры подлинной человечности. В частности, в сети уже стало вирусным видео, на котором солдаты и маленький мальчик перепасовываются футбольным мячом.

Напомним, утром 24 февраля российские войска без объявления войны напали на территорию Украины. Захватчики надеялись завоевать нас за несколько дней, но украинцы успешно разрушат кровожадные планы Путина и его армии.

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