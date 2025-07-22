Поединок Лиги конференций Сараево – Университатя Крайова доверили украинской бригаде арбитров во главе с Дмитрием Панчишиным.

УЕФА назначил украинскую судейскую бригаду на матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между боснийским Сараево и румынской Университатеей Крайова.

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Главным арбитром поединка выступит Дмитрий Панчишин. Ему будут ассистировать Алексей Миронов и Владимир Высоцкий четвертым арбитром назначен Дмитрий Кубряка.

Матч состоится в четверг, 25 июля, на стадионе Асим Ферхатович в Сараево.

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