Украинские судьи получили новое назначение в еврокубках – на этот раз в Лиге конференций
13:09 - Читати українською
Поединок Лиги конференций Сараево – Университатя Крайова доверили украинской бригаде арбитров во главе с Дмитрием Панчишиным.
УЕФА назначил украинскую судейскую бригаду на матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между боснийским Сараево и румынской Университатеей Крайова.
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Главным арбитром поединка выступит Дмитрий Панчишин. Ему будут ассистировать Алексей Миронов и Владимир Высоцкий четвертым арбитром назначен Дмитрий Кубряка.
Матч состоится в четверг, 25 июля, на стадионе Асим Ферхатович в Сараево.
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