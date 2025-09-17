Отечественные арбитры будут работать на поединке юношеской Лиги чемпионов.

В первом туре турнира сыграют Брюгге U-19 и Монако U-19, и именно эта встреча доверена нашей бригаде, сообщает УЕФА.

"На языке России мы здесь не общаемся": арбитр сделала громкое замечание для тренера и игрока одной из команд (ВИДЕО)

Матч в бельгийском Руселаре, который состоится в четверг, 18 сентября, будет обслуживать арбитр УАФ и нейрохирург Дмитрий Кубряк. Ему будут помогать ассистенты Дмитрий Запороженко и Александр Корнийко.

Обязанности четвертого арбитра выполнит местный судья Матонга Симонини.

"В плену нам говорили, что Украины уже нет": бомбы на Азовсталь, мученическая смерть в Еленовке, допросы и воздух свободы