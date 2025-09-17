Украинские судьи получили назначение на матч Лиги чемпионов
06:30 - Читати українською
Отечественные арбитры будут работать на поединке юношеской Лиги чемпионов.
В первом туре турнира сыграют Брюгге U-19 и Монако U-19, и именно эта встреча доверена нашей бригаде, сообщает УЕФА.
"На языке России мы здесь не общаемся": арбитр сделала громкое замечание для тренера и игрока одной из команд (ВИДЕО)
Матч в бельгийском Руселаре, который состоится в четверг, 18 сентября, будет обслуживать арбитр УАФ и нейрохирург Дмитрий Кубряк. Ему будут помогать ассистенты Дмитрий Запороженко и Александр Корнийко.
Обязанности четвертого арбитра выполнит местный судья Матонга Симонини.
"В плену нам говорили, что Украины уже нет": бомбы на Азовсталь, мученическая смерть в Еленовке, допросы и воздух свободы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter