Украинские рефери будут работать на международном турнире в Армении

Арбитр из Киевской области Николай Балакин и ассистент арбитра из Запорожья Владимир Высоцкий работать на товарищеском турнире, который начался сегодня в столице Армении, Ереване.

Участниками подготовительного товарищеского турнира стали юношеские сборные возрасте до 19 лет из Германии, Португалии, Нидерландов и Армении, передает пресс-служба Федерации футбола Украины.

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Все шесть матчей пройдут в Ереване, на двух стадионах – Бананц, а также стадионе академии Федерации футбола Армении. Турнир продлится до 20 ноября.

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