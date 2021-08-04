Украинские пловчихи Савчук и Федина добыли десятую медаль Олимпиады-2020
15:10 - Читати українською
Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовую медаль в финале Олимпийских игр в Токио по артистическому плаванию.
Украинский дуэт показал третий результат (189.4620) и взял бронзу токийской Олимпиады.
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Золото одержали представительницы России, они набрали 195.9079 очков. Серебряную медаль завоевали китаянки (192.4499). Марта Федина и Анастасия Савчук принесли Украине десятую награду Олимпийских игр-2020, и седьмую бронзу.
Напомним, украинские атлеты одержали в Токио десять наград – 1 золотую, 2 серебряных и 7 бронзовых.
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