Некоторые атлеты сборной Украины уже прибыли в Японию и успели украсить свои балконы в Олимпийской деревне родными флагами, сообщает НОК.

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Украшать комнаты национальной символикой – это традиция участников Олимпиады. Отечественные спортсмены вывесили национальные флаги и символику на фасаде здания со всех четырех верхних этажей, которые они занимают.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были состояться еще в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 они были перенесены на это лето.

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