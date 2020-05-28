Украинские легионеры в Венгрии будут играть с болельщиками на трибунах – есть строгие ограничения

Соседний чемпионат стал первым, где зрителям разрешили присутствовать на матчах своих команд.

В чемпионате Венгрии болельщикам позволят вернуться на трибуны, сообщает официальный сайт Венгерской футбольной федерации.

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Каждый клуб с 28 мая будет иметь право самостоятельно решать – пускать болельщиков на матчи или нет. В случае, если будет принято решение проводить игру со зрителями, клубы должны обеспечить соблюдение дистанции между людьми – на трибунах на одного человека должно приходиться четыре места. Кроме того, на всей территории стадиона (до, во время и после матча, включая кассы, пункты входа, туалеты и т. п.) следует соблюдать необходимое расстояние.

Напомним, чемпионат Венгрии возобновился 23 мая. После 25 туров первое место уверенно занимает Ференцварош Сергея Реброва.

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