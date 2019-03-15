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Украинские команды провели худший еврокубковый сезон по количеству разгромных поражений

01:00 37 Читати українською
Украинские команды провели худший еврокубковый сезон по количеству разгромных поражений
Украинские команды провели худший еврокубковый сезон / Фото ФК Шахтер

Сезон 2018/19 войдет в историю украинского футбола со знаком "минус".

В текущем еврокубковом сезоне украинские клубы потерпели семь поражений с разницей от 3-х мячей. Три поражения у Шахтера и по два разгрома в пассиве Ворсклы и Динамо.

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Это худший результат за всю историю по количеству разгромных поражений во время одного евросезона, сообщает Команда 1.

Напомним, Ворскла покинула Лигу Европу после группового этапа, Шахтер – на стадии 1/16 финала, Динамо – 1/8 финала.

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