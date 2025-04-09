"После введения текущего формата мы уменьшили клубам время на дорогу, количество матчей и немного облегчили для них финансовое бремя. Считаю, что на то время и при тех обстоятельствах этот формат чемпионата себя оправдал.

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Мы советовались с клубами, готовы ли они вернуться к привычному формату, потому что он автоматически увеличит расходы в их бюджетах. Ведь команде придется выезжать за день до матча, тратиться на отель.

В конце концов, если при текущем разделении Первой лиги в Чемпионской группе каждая команда проводила 26 матчей за сезон, а в Группе на выбывание – 28, то, вернувшись к привычному формату, каждый клуб гарантированно сыграет 30 матчей. А это опять же более высокие финансовые затраты. Но большинство клубов сказали, что готовы к этому", – цитирует Каденко Экспресс.

Напомним, окончательное решение о переходе на новый формат ПФЛ примет в мае после официального голосования.

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