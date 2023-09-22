"Мы планируем обратиться в УЕФА, чтобы украинские клубы получили платежи солидарности за прошлый и этот год, которые должны были поступить россиянам. Это примерно 10 миллионов евро. Украина пострадала от войны и нам надо восстанавливать инфраструктуру, у нас много детей-переселенцев.

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Во время войны у нас строятся академии и футбольные поля, поэтому нам нужна поддержка Европы. Мне кажется, что за эти полтора года войны, поддержка от ФИФА и УЕФА была недостаточной. Фактически ее не было, была лишь поддержка некоторых клубных ассоциаций.

Футбольные органы должны проявить солидарность с Украиной, где в тяжелое время проводится чемпионат на всех уровнях. Эти деньги точно не будут лишними украинскому футболу", – поделился Надеин в интервью Украинскому футболу.

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