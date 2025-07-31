Представители УПЛ с сезона 2025/26 начинают свой еврокубковый путь с квалификаций. Достижения украинских клубов по состоянию на 30 июля – четыре победы, одна ничья и два поражения.

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Таким образом украинцы вошли в топ-10 рейтинга по самому высокому проценту набранных очков в ранних матчах с показателем в 64%. Такой же процент имеют Сербия, Беларусь и Македония. Лидером является Польша (93%). Польские клубы одержали шесть побед и лишь раз сыграли вничью. В топ-3 также находятся Австрия (88%) и Швеция (78%).

К слову, сегодня, 31 июля, Полесье и Александрия сыграют свои встречи в квалификации Лиги конференций, а Шахтер проведет ответный матч против Бешикташа в Лиге Европы.

Шахтер – Бешикташ: анонс ответного матча квалификации Лиги Европы