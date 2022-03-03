Отечественным командам нужно решать проблему трудоустройства легионеров, которые в Украине не могут играть.

УАФ рассматривает возможность аренды всех иностранных футболистов в клубы за пределами Украины, сообщает Prosport.ro.

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После вторжения России все украинские футбольные лиги были немедленно приостановлены. Отечественные игроки не могут покинуть границы Украины из-за закона о мобилизации, поэтому футбол сейчас их не слишком волнует. Приходится искать решения для легионеров, ставших "посторонними" жертвами войны и не желающих тратить часть своей карьеры.

Напомним, украинская Премьер-лига должна была возобновиться за день до подлого нападения Путина на наши территории (утро 24 февраля).

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